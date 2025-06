Radio Energy hat die Schliessung der Stationen in St. Gallen und Luzern angekündigt.

Fünf Mitarbeitende müssen die Gruppe verlassen, fünf werden an anderen Orten weiterbeschäftigt.

Die Schliessungen erfolgen auf Ende 2025, wie der Zürcher Medienkonzern Ringier mitteilte.

Es habe Überschneidungen bei der Hörerschaft mit den Stationen in Bern und Zürich gegeben, heisst es in der Mitteilung. Die Stationen in Luzern und St. Gallen hätten so nie wirtschaftlich betrieben werden können.

Luzern ging erst 2021 auf Sendung, St. Gallen 2022. Radio Energy sendet künftig noch mit Ablegern aus Zürich, Bern und Basel.