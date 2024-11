Salvador Atasoy, Medienredaktor von SRF, zum Entscheid von CH Media:

«Es war das Prestige-Projekt von CH Media. Ausgerollt vor fünf Jahren, in Rekordzeit aufgebaut, ein intelligenter Versuch, die vielen regionalen Inhalte aus Radio, TV und Zeitungen online wiederzuverwerten. Doch was auf dem Papier gut aussah, hat in der Realität nicht funktioniert.

Knapp sieben Millionen Visits pro Monat verzeichneten die Portale zuletzt zusammen. Im Vergleich zu den Branchenköniginnen wie 20 Minuten oder Blick.ch ist das bescheiden.

Trotzdem ist es vor allem für den Regionaljournalismus ein herber Rückschlag. Denn die Today-Portale waren vor allem dazu gedacht, regionale Fernseh- und Radioinhalte mit mehr Reichweite ins Netz zu bringen und daraus Werbung und Abos zu generieren. Genau hier lag aber auch eines der Hauptprobleme. Denn ein Teil der Today-Inhalte stammte aus den Abo-Zeitungen. Zwar wurden die Recherchen nur gekürzt wiedergegeben – aber warum für etwas bezahlen, dass man auch gratis erfährt?

Für den Medienplatz Schweiz kommt die Ankündigung in einer schwierigen Zeit. Nach Entlassungen bei Ringier, der SRG (zu der auch SRF gehört) und einem massiven Abbau bei Tamedia ist absehbar, dass 2024 als Rekordjahr des Abbaus in die Mediengeschichte eingehen wird.»