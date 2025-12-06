Am Sonntag endet beim Grossen Preis von Abu Dhabi ein Stück Schweizer Motorsportgeschichte: Nach 32 Jahren verschwindet der Name «Sauber» aus der Formel 1. Ab nächstem Jahr tritt der Rennstall aus Hinwil ZH unter dem Namen «Audi F1» an. Zum Abschied zeigt sich Namensgeber und Rennstall-Gründer Peter Sauber dankbar und blickt der Zukunft mit Audi zuversichtlich entgegen.

Peter Sauber Gründer und ehemaliger Rennfahrer Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Peter Paul Sauber ist ein ehemaliger Schweizer Rennwagenfahrer und Gründer sowie von 1993 bis 2016 Besitzer des in Hinwil domizilierten Formel-1-Rennstalls Sauber Motorsport.

SRF News: Eine Ära geht zu Ende, der Name Sauber wird es in der Formel 1 nicht mehr geben. Was löst das in Ihnen aus?

Peter Sauber: Man weiss ja schon seit über einem Jahr, dass es Sauber nicht mehr geben wird, insofern konnte ich mich darauf vorbereiten. Aber es ist schon speziell, wenn der Name verschwindet. Ich werde wohl die eine oder andere Träne verdrücken.

Wenn Sie auf die 32 Jahre in der Formel 1 zurückblicken: Was war das Highlight?

Der Doppelsieg von Robert Kubica und Nick Heidfeld in Montreal 2008 war sicher ein Highlight. Aber es gab auch andere wichtige Momente. 2001 wurden wir Vierte in der Konstrukteurswertung. Wenn man sieht, wer heute auf dem vierten Platz steht – das ist Ferrari –, dann war das eine fantastische Leistung, die man in der Schweiz vielleicht ein bisschen zu wenig wahrgenommen hat.

Das Wort stolz gefällt mir nicht so sehr. Dankbarkeit ist der richtige Ausdruck.

Es gab auch viele schwierige Momente, die Firma stand mehrfach vor der Insolvenz. Warum konnte der Rennstall immer wieder gerettet werden?

Es hat sehr viel Energie gebraucht, Zielstrebigkeit, aber das Wichtigste war das Team, das einfach immer mitgezogen hat und sich alle Mühe gegeben hat, dass das Team überleben kann. Und dann muss ich schon auch sagen, dass ich ab und zu eine sehr glückliche Hand hatte, wenn es darum ging, Partner und Sponsoren zu finden und auszuwählen. Der Kontakt schlussendlich zu Finn Rausing, der das Formel-1-Team 2016 mit seiner Firma Longbow Finance übernommen und bis zur Übernahme von Audi vorangebracht hat, war eine sehr grosse Hilfe.

Auch wenn der Name Sauber nun aus der Formel 1 verschwindet – sind Sie sind stolz darauf, dass es das Team heute immer noch gibt?

Das Wort stolz gefällt mir nicht so sehr. Dankbarkeit ist der richtige Ausdruck. Das Team gibt es jetzt seit 55 Jahren. Dass es nun für das Team in Hinwil weitergeht mit dem starken Hersteller Audi, ist für mich eine grosse Erleichterung.

Das Gespräch führte Nico Rindlisbacher.