«Je höher die Heiratsstrafe ausfällt, desto eher entscheidet sich ein Paar gegen eine Ehe», sagte die Ökonomin Nadia Myohl der »NZZ am Sonntag«. Ihre Forschungsarbeit an der Universität St. Gallen zeigt: Wenn die steuerliche Belastung wegen der Heirat um einen Prozentpunkt gemessen am gemeinsamen Einkommen steigt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Ehe um 14 Prozent. Laut Myohl kommt hier der abschreckende Effekt der Heiratsstrafe zum Tragen. Ohne Kinder sei die Ehe zur Absicherung weniger wichtig. Deshalb würden kinderlose Paare mit zwei guten Salären eher auf eine Hochzeit verzichten, um Steuern zu sparen.