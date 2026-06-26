Gute Nachrichten für alle, die unter der momentanen Hitze leiden. Ab nächster Woche fallen die Temperaturen – warm bleibt es aber trotzdem in der Schweiz. SRF‑Meteorologe Christoph Siegrist beantwortet die wichtigsten Fragen.

Christoph Siegrist Stellvertretender Redaktionsleiter SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christoph Siegrist hat an der ETH Atmosphärenphysik studiert. Seit 1997 arbeitet er bei SRF Meteo. Er ist Prognostiker, stellvertretender Redaktionsleiter und zuständig für die Forschung und die Software-Entwicklung bei SRF Meteo.

Wird es nächste Woche endlich kühler?

Ja, nächste Woche ist es weniger heiss. Am Montag ist es noch unangenehm schwül, weil die Luftfeuchtigkeit hoch ist, höher als diese Woche. Ab Dienstag sind die Temperaturen tagsüber unter 30 Grad und auch die Nächte werden wieder erträglicher mit Tiefsttemperaturen von 16 Grad.

Fallen die Temperaturen vorübergehend oder auch längerfristig?

Die Wetterlage stellt sich grundsätzlich um, von persistentem Hitzehoch zu einer Phase, in der sich Tiefs und Zwischenhochs abwechseln.

Legende: Ventilatoren und Klimageräte waren diese Woche wohl ausserordentlich viel im Einsatz. Ab nächster Woche werden sie vermutlich nachts nicht mehr gebraucht. KEYSTONE/Martial Trezzini

Gibt es regionale Unterschiede – wo bleibt es am längsten warm?

Ja, die Hitze geht nördlich der Alpen zu Ende. Im Tessin erreichen die Temperaturen die ganze Woche hindurch noch über 30 Grad.

Wetterbericht

Bringt das Ende der Hitzewelle auch den dringend benötigten Regen?

Teils. Die grosse Trockenheit wird stellenweise etwas gemildert, aber nicht beendet. Seit März fehlen uns im Mittelland rund 200 Millimeter Regen. Nächste Woche gibt es zwischen wenigen Millimetern und im optimistischen Fall 50 Millimetern. Die Problematik beim Regen nächste Woche ist, dass es oft Schauer oder Gewitter sind. Der Regen fällt also in kurzer Zeit und unregelmässig auf unsere trockenen Böden. Trockene Böden können weniger Wasser aufnehmen als angefeuchtete, das Wasser läuft also rasch ab.

Müssen wir in diesem Sommer mit weiteren Hitzewellen wie der aktuellen rechnen?

Ausgeschlossen ist es nicht. Statistisch ist die heisseste Zeit des Jahres erst während der sogenannten Hundstage, also irgendwann zwischen 23. Juli und 23. August. Bis dann ist es noch möglich, aber in den nächsten beiden Wochen vorläufig nicht.