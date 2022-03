Die Hauptstartpiste am Flughafen Zürich muss saniert werden.

Die Sanierungsarbeiten werden in der Nacht ausgeführt, damit die Flugzeuge während des Tages normal starten und landen können.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen mit mobilen Schutzwänden vor übermässigem Baulärm geschützt werden.

Am Zürcher Flughafen muss der Mittelstreifen der Piste 10/28 saniert werden. Die Bauarbeiten an der Hauptstartpiste finden während rund 70 bis 80 Nächten statt und beginnen am 27. März – gutes Wetter vorausgesetzt.

Zweite Sanierung seit 1948

Die Piste wurde 1948 mit einer Länge von 1900 Metern in Betrieb genommen und 1960 auf 2500 Meter verlängert. Nach 1985 muss der Mittelstreifen nun zum zweiten Mal erneuert werden, da er am Ende der Nutzungsdauer angelangt ist, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte.

Legende: Die Sanierung der Hauptstartpiste kann bei guten Wetterverhältnissen bis zu den Sommerferien abgeschlossen werden. Keystone

Die Betonpiste wird in den nächtlichen Betriebspausen etappenweise durch einen Asphaltbelag ersetzt. Bei optimalen Wetterbedingungen kann die Sanierung noch vor den Sommerferien abgeschlossen werden.

Lärmschutzwände und Fahrverbote

Um die Anwohnerinnen und Anwohner vor übermässigem Baulärm zu schützen, werden mobile Lärmschutzwände aufgestellt. Ausserdem dürfen die Bautransporte nachts nicht durch die Wohngebiete fahren.