Wer selber Solarpanels montieren will, muss bis zu zwei Jahre warten. Online-Kurse sollen jetzt Abhilfe schaffen.

Energiewende in der Schweiz

Landauf, landab sind Solarfachleute am Limit. Selbst wer selber eine Photovoltaik-Anlage auf sein Dach montieren will, braucht viel Geduld. 400 Solarprojekte stehen alleine bei der Berner Selbstbau-Genossenschaft auf der Warteliste.

Der Angriffskrieg von Putin und der daraus resultierende hohe Strompreis treibt die Hausbesitzenden in Scharen zur Sonnenenergie: «Wer heute eine Solaranlage bestellt, bekommt erst 2025 eine Offerte», sagt Syril Eberhart, Gründer der Energiewende-Genossenschaft.

So können Laien ihr Solarkraftwerk bauen

Vor zehn Jahren lancierte der Solar-Pionier die erste Solar-Selbstbau-Genossenschaft der Schweiz. Der Clou: Genossenschafterinnen und Genossenschafter helfen sich gegenseitig, die Photovoltaik-Anlage auf ihren Häusern zu montieren. Die Kooperative liefert das Know-how, führt die Planung aus, holt Bewilligungen ein, besorgt den Einkauf des Materials.

03:47 Video Aus dem Archiv: Laien auf der Solar-Baustelle Aus Schweiz aktuell vom 25.10.2017. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 47 Sekunden.

Solar-Laien können so anpacken und mit den eigenen Händen ihr Solarkraftwerk erstellen. «Sogar ein Philosophieprofessor hat bei uns mitgemacht. Es braucht praktisch keine Vorkenntnisse», so der Elektroingenieur.

Legende: Will mehr Solaranlagen auf den Dächern: Syril Eberhart, Gründer der Energiewende-Genossenschaft. SRF/Adrian Müller

Das Mitmach-Prinzip drückt den Preis. Bis zu einem Drittel günstiger seien die Selbstbau-Solaranlagen. Statt 15'000 Franken kostet eine kleine Anlage für ein Haus nur noch 10'000 Franken. «Unser Ziel und unsere Motivation ist, dass sich alle eine Solaranlage leisten können», sagt der 34-Jährige aus Hondrich ob Spiez BE.

Inzwischen sind aus dem Einmann-Projekt 13 Selbstbau-Genossenschaften in der Schweiz entstanden. 1500 Solar-Projekte haben sie bislang realisiert. Bei den Kooperativen mangelt es zwar nicht an Freiwilligen. Wie bei den meisten Solarfirmen fehlt es jedoch an Fachpersonal, das die Planung und Bauleitung übernimmt.

Online-Kurs soll Solar-Ansturm abfedern

Darum bildet Eberhart mit Hochdruck Solarfachleute aus, organisiert Kurse in Bern und Olten. Weil diese einen grossen Andrang erleben, hat der Elektroingenieur einen Online-Kurs auf die Beine gestellt. 40 Lektionen und 11 Stunden Video-Anleitungen sollen das Solar-Grundwissen vermitteln. «Das Interesse an der Solartechnik explodiert gerade», sagt er. Die meisten Kursbesuchenden seien Leute, welche selbst eine PV-Anlage bauen wollen, sagt Eberhart.

Der Selbstbau von Solaranlagen bleibt in der Schweiz jedoch eine Nische. Eine offizielle Statistik gibt es laut dem Branchenverband Swissolar nicht.

Solar-Selbstbau ist in der Schweiz eine Nische

Laut Schätzungen der Genossenschaften haben die selbst montierten Anlage insgesamt einen Marktanteil von rund einem Prozent am gesamten Solar-Geschäft in der Schweiz.

Legende: Die grösste realisierte Selbstbau-Anlage ist sind die Solar-Panels auf dem Gewerbepark in Hasle bei Burgdorf. zvg

Die grosse Masse bauen nach wie vor konventionelle Solarbauunternehmen. Selbstbauerinnen und Selbstbauer seien jedoch wichtige Botschafter für die Sonnenenergie. «In der Schweiz muss die Energiewende von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehen. Denn hierzulande gibt es keine grossen Freiflächen, wie etwa Deutschland. Wir müssen in bestehenden Siedlungen Solaranlagen realisieren», sagt Walter Sachs, Präsident der Vereinigung für Sonnenenergie SSES.

So viel Solarstrom könnten Dächer in der Schweiz erzeugen Box aufklappen Box zuklappen Das Bundesamt für Energie hat 2019 berechnet, dass das Solarstrompotenzial allein auf Schweizer Gebäuden jährlich 67 Terawattstunden (TWh) beträgt. Würden wir es voll nutzen, entspräche dies 110 Prozent unseres heutigen Jahresstromverbrauchs. Deutlich geringere Werte führt eine Untersuchung der EPFL Lausanne von 2020 auf. Mehr als die Hälfte aller Dächer sind gemäss der Studie für die Solarproduktion geeignet. Damit könnten rund 24 TWh Solarstrom produziert werden, zehnmal mehr als heute. Diese Menge würde rund 40 Prozent des aktuellen, jährlichen Stromverbrauchs in der Schweiz entsprechen.

Die Solar-Selbstbauer um Syril Eberhart tun alles dafür, dass die Solarenergie in der Schweiz weiter wächst. 2023 will er mit seiner Genossenschaft 300 Projekte realisieren. Das sind gut dreimal so viele wie vor zwei Jahren.