Der Bär auf dem Berner Kantonswappen soll weiterhin sein rotes Glied zeigen.

Dieser Meinung ist der Regierungsrat. Er will auch die traditionelle Laufrichtung des Wappentiers nicht ändern.

Das schreibt er in seiner Antwort auf eine Anfrage des grünliberalen Parlamentariers Thomas Brönnimann.

Dieser hatte angeregt, den Bären künftig ohne Glied darzustellen, damit sich die gesamte Bevölkerung besser vertreten fühle.

Als Symbol für Fortschritt könnte sich der Bär zudem künftig von unten links nach oben rechts bewegen. Heute laufe er ja rückwärts.

Legende: Auf der Rückseite dieser Blechfahne auf dem Dach der Felsenburg an der Aare in Bern läuft der Bär in die Richtung, die Brönnimann gerne hätte. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Der Regierungsrat will von beiden Vorschlägen nichts wissen. Der gezotete Bär (Fachausdruck aus der Heraldik, wenn das Geschlechtsteil auf einem Wappen eine andere Farbe hat) habe eine mindestens 600-jährige Tradition und sei spätestens seit dem 15. Jahrhundert so dargestellt worden. Im Weiteren sei der Bär fast immer von rechts nach links gelaufen – nicht nur auf Siegeln, sondern auch auf frühen Münzen.

Auch eine Onlineumfrage über das künftige Aussehen des Bären will der Regierungsrat nicht durchführen. Eine solche Befragung wäre nicht repräsentativ und hätte wenig Aussagekraft, hiess es.