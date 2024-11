Es ist ein grosser Tag für die Mineurinnen und Mineure – und ebenso ein grosser Tag für den Hochwasserschutz im Kanton Zürich: Der Durchstich beim Hoch­wasser­entl­astungs­stollen in Thalwil ist erfolgt.

Der Stollen ist das wichtigste Hochwasserschutzprojekt des Kantons. Kostenpunkt des Jahrhundertprojekts: rund 175 Millionen Franken.

1 / 3 Legende: Grosser Tag: Eine Arbeiterin trägt eine Madonna-Statue. Die Mineurinnen und Mineure sind sichtlich erfreut. Keystone/Til Bürgy 2 / 3 Legende: Ob er sich über die letzten Zentimeter durchbohrten Felses freut? Keystone/Til Bürgy 3 / 3 Legende: Der rund 6.6 Meter breite und zwei Kilometer lange Stollen wurde am Dienstag durchbrochen. Keystone/Til Bürgy

Dementsprechend gross war die Freude bei den Arbeitern, als die Tunnelbohrmaschine «Delia» nach rund sieben Monaten am Ende angelangt war. Auch der zuständige Zürcher Baudirektor Martin Neukom (Grüne) war mit vor Ort, als der Durchstich erfolgte. Wie er mitteilte, habe er den Startknopf drücken dürfen.

Durchstich einige Tage früher als geplant

Es war genau 10.18 Uhr am Dienstagvormittag, als sich die 160 Meter lange «Delia» durch die letzten noch verbleibenden Zentimeter Fels in Thalwil durchfrass. Für die Verantwortlichen ist das doppelt schön – immerhin erreichten sie das Ziel beim bereits fertiggestellten Tunnelportal einige Tage früher als geplant.

Legende: Der Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine. Für den Kanton Zürich ist es das bisher grösste Projekt dieser Art. Keystone/Til Bürgy

Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet, traten die Mineurinnen und Mineure sowie der Baudirektor danach aus dem Tunnel ins Freie, während die Ouvertüre aus der Oper «Wilhelm Tell» lief. Es sei die bisher grösste Investition für den Hochwasserschutz im Kanton Zürich, betonte Regierungsrat Martin Neukom.

Ab Sommer 2026 einsatzbereit

Ausserdem erinnerte er an die vielen Hochwasserereignisse dieses Jahres in Europa. Der Klimawandel sei Realität, so Neukom. Deshalb müsse auch am Hochwasserschutz gearbeitet werden. Dieses Grossprojekt soll das Hochwasserrisiko im Kanton Zürich erheblich reduzieren: Unter Experten gilt eine Sihl-Überflutung als grösstes Hochwasserrisiko im Kanton.

Stollen soll auch die Stadt Zürich schützen Box aufklappen Box zuklappen Wenn die Sihl Hochwasser führt, könnten weite Teile auch der Stadt Zürich überflutet werden und Schäden anrichten. Darum soll das Wasser durch einen Entlastungsstollen zwischen Thalwil und Langnau am Albis direkt in den Zürichsee fliessen. Die Bauarbeiten dafür begannen vor rund zweieinhalb Jahren. Auslöser war das Hochwasser im Jahr 2005. Die Stadt Zürich entging damals nur knapp einer grossflächigen Überflutung der Innenstadt und des Hauptbahnhofs durch die Sihl.

Ganz fertig ist der Entlastungsstollen mit dem Durchstich indes noch nicht. Einsatzbereit und damit wirksam für den Hochwasserschutz im Kanton Zürich dürfte der Stollen gemäss Planung im Sommer 2026 sein.

Davon profitieren dürfte die Bevölkerung nach heutigen Erkenntnissen etwa alle 20 Jahre, wenn er gebraucht wird. Interessant dabei: Der Entlastungsstollen, der rund 6.6 Meter Durchmesser hat und zwei Kilometer lang ist, hat eine Kapazität für Hochwasser, die statistisch gesehen nur alle 500 Jahre vorkommen.