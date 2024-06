Mit der Autonomiebehörde ist die Fatah-Regierung von Präsident Mahmud Abbas in Ramallah im Westjordland gemeint. Sie ist der offizielle Ansprechpartner und vertritt Palästina auch in der UNO. Allerdings ist diese Regierung nicht mehr demokratisch legitimiert. Sie ist in weiten Teilen der palästinensischen Bevölkerung gar verhasst.