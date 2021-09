Eigentlich wollte der Bundesrat ab dem 1. Oktober keine kostenlosen Corona-Tests für Ungeimpfte mehr anbieten, die zu einem Zertifikat berechtigen. Begründung: Wer sich impfen lassen wollte, hatte dafür mittlerweile ausreichend Zeit. Es sei auch nicht Aufgabe der Allgemeinheit, länger die Testkosten für Personen zu übernehmen, die sich nicht impfen lassen wollten.

Letzte Woche seien 600'000 Tests für Covid-Zertifikate durchgeführt worden, die Zahl dürfte laut dem Bundesrat in der kälteren Jahreszeit bis auf eine Million Tests pro Woche steigen. Dies entspreche Kosten von rund 47 Millionen Franken pro Woche, welche bei einer unbefristeten Verlängerung der Testfinanzierung durch den Bund getragen werden müssten.

Mit Entscheid von heute Freitag, 24. September, hat der Bundesrat den Stichtag jetzt hinausgeschoben: Sämtliche Antigen-Schnelltests bleiben für alle – ob geimpft oder ungeimpft – bis am 10. Oktober gratis. Das gilt auch für jene Tests, die zu einem Covid-Zertifikat berechtigen.

Dies, weil der Bundesrat zuerst eine weitere Konsultation abwarten will. Er schlägt darin vor, dass Personen, die bereits eine Impfdosis erhalten haben, sich noch bis Ende November 2021 weiterhin gratis testen lassen können. Damit sei sichergestellt, dass auch Personen, die etwas mehr Zeit für ihren Impfentscheid benötigten, keine Kosten durch die Ausdehnung der Zertifikatspflicht entstehen.

«Der Bundesrat behält seine Haltung grundsätzlich bei», sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien. «Wir geben aber noch nicht vollständig Geimpften eine längere Frist.»

Laut Gesundheitsminister Alain Berset steht der Bund kurz davor, einen Kaufvertrag für den Impfstoff von Johnson&Johnson abzuschliessen. Genauer dazu informieren werde der Bund voraussichtlich nächste Woche, sagte Berset am Freitag vor den Medien in Bern. Der Impfstoff von Johnson&Johnson wäre eine Alternative zu den bisher verfügbaren mRNA-Impfstoffen .

Die Impfung, so Berset, sei nach wie vor der beste Weg, der Pandemie zu begegnen. Die Tests würden uns nicht immun gegen das Virus machen. «Unser Ziel ist es, eine möglichst hohe Immunisierung zu erreichen.»

Der Gesundheitsminister hält fest: Für bestimmte Gruppen werden die Tests weiterhin gratis bleiben. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, kann sich kostenlos testen lassen. Auch Menschen mit Symptomen oder diejenigen, die Angehörige in Heimen oder Spitälern besuchen wollen, können sich weiterhin gratis testen lassen. Auch für Jugendliche unter 16 Jahren bleiben die Tests kostenlos.

Der Zugang zu Covid-Zertifikaten für Touristinnen und Touristen soll in der Schweiz erleichtert werden. Deshalb soll es für Einreisende aus dem Ausland eine zentrale elektronische Anmeldestelle geben. Dort könne vor der Einreise in die Schweiz ein Covid-Zertifikat beantragt werden. Die Anmeldestelle wird voraussichtlich ab dem 11. Oktober 2021 zur Verfügung stehen.

Laut dem Bund entstehen durch den erhöhten Bedarf für Corona-Tests und die Verlängerung der Kostenübernahme um zehn Tage Mehrkosten von rund 160 Millionen Franken. Mit der Verlängerung der Kostenübernahme der Tests für einfach geimpfte Personen bis Ende November dürften weitere 120 Millionen Franken anfallen.