Der Abfall wird Hunderttausende von Jahren in diesem Lager liegen. Die Gesellschaft muss auch dann über die radioaktiven Abfälle im Boden Bescheid wissen. Denn mit ein paar Warntafeln, die bald rosten, ist es nicht getan. Es gibt jedoch Ideen, wie Wissenschaftsredaktor Daniel Theis erklärt.



Eine Möglichkeit sei eine Art Priesterschaft, die das Wissen über Zehntausende von Jahren weitergeben könnte. Auch spezielle Bauten, eine Art Stonehenge, stehen zur Diskussion. «Das ist dann aber die Frage, was die Menschen in Zukunft darin überhaupt sehen, was sie daraus interpretieren.» Das Markieren des Endlagers für lange Zeit ist also noch eine offene, aber durchaus auch wichtige Frage.