Legende: Den Ernstfall proben – in Oberneunforn TG. SRF SELINA ETTER

Die Maul- und Klauenseuche MKS ist weltweit eine der ansteckendsten Viruserkrankungen bei Nutztieren, die alle Paarhufer, wie Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen befallen kann. Die Krankheit kann schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für die Landwirtschaft haben.



Sie stellt laut dem Bund jedoch keine direkte Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Der Erreger bleibt in Rohmilch und ungenügend erhitzten Milchprodukten sowie Gefrier- oder Pökelfleisch monatelang ansteckend. In feinsten Tröpfchen in der Luft kann er lange überleben und mit dem Wind auch über weite Distanzen verteilt werden.

Die Krankheitssymptome sind je nach Tierart unterschiedlich. Es kann zu schmerzhaften Veränderungen im Maulbereich führen, über Klauenentzündungen und Lahmheit bis hin zum Verenden der Tiere. Auch wenn die Sterblichkeit nicht hoch ist, leiden die Tiere.

Im Januar war auf einem Betrieb in Deutschland MKS bestätigt worden. Seither wurden keine neuen Ausbrüche in Deutschland gemeldet. Seit Anfang März 2025 wurden in der Slowakei und in Ungarn mehrere Fälle der MKS bestätigt, heisst es vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinäramt BLV. Dieses verfolge die Situation aufmerksam und stehe in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.