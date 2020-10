«Helvetia ist für ihre Vergleichslösung von vielen Seiten gelobt worden. So betrachtet der Ombudsman der Privatversicherung und der Suva die Vergleichslösung ‹als fair›. GastroSuisse bezeichnet sie als ‹ein substantielles Angebot›.

Mit der Vergleichslösung reagierte Helvetia darauf, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Wirksamkeit des Pandemie-Ausschlusses in der Epidemie-Versicherung gibt. Bis zu einer Beurteilung durch das Bundesgericht herrscht jedoch Unsicherheit über dessen Auslegung. Eine solche Beurteilung dürfte frühestens Mitte 2021 erfolgen, was in der aktuellen Situation niemandem hilft. Mit der Vergleichslösung sorgte Helvetia umgehend für Sicherheit und bot Hand für eine pragmatische Lösung, mit der betroffene Betriebe sofort für ihre Ausfälle aufgrund der zur Eindämmung von COVID-19 verordneten Betriebsschliessungen mittels einer Pauschale entschädigt wurden. Die Vergleichslösung ist sehr gut aufgenommen worden, über 95 Prozent der betroffenen Betriebe haben sie geprüft und stimmten ihr zu.»

Zur fraglichen Rechtmässigkeit der Klausel schreibt Helvetia: «Helvetia erachtet eine Pandemie als ein nur beschränkt versicherbares Risiko und hat daher in der Epidemie-Versicherung dieses Ereignis ausgeschlossen. Besteht keine Versicherungsdeckung, muss Helvetia keine Schäden vergüten. Diese Ansicht wird auch von einem Rechtsgutachten gestützt, das Helvetia bei einer renommierten Anwaltskanzlei hat erstellen lassen.»