TSM

Betreffend den Deckungsumfang, bzw. dessen Geltungsbereich im Rahmen dieses unvorhersehbaren und noch nie dagewesenen Ereignisses gehen die Expertenmeinungen weit auseinander. Es könnte davon ausgegangen werden, dass die Versicherung die Folgen eines solchen allgemeinen und unvorhersehbaren Ereignisses, das sich gleichzeitig schweizweit und auf der ganzen Welt ereignet, nicht abdecken kann. Eine solche globale Naturkatastrophe stellt ein unerwartetes und nicht versicherbares Risiko dar, dessen Folgen z.B. durch den Schweizerischen Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden gedeckt werden müssten (wie dies bereits bei Schäden aus Naturkatastrophen von begrenzterem Ausmass wie Lawinen, Frost, Überschwemmungen usw. der Fall ist).

Eine solche Lösung wäre umso mehr gerechtfertigt, als die vom Bundesrat im öffentlichen Interesse getroffenen Entscheide zur Bekämpfung der zu raschen Ausbreitung von Covid-19 und zur Vermeidung einer Implosion des Spitalwesens alle Unternehmen des Gaststättengewerbes, ob versichert oder nicht, gleichzeitig betroffen haben, ohne dass sie konkret von Fällen von Coronavirus betroffen waren.

Die Versicherer die schädlichen wirtschaftlichen Folgen einer allgemeinen und abstrakten politischen Entscheidung tragen zu lassen, die alle Akteure eines ganzen Wirtschaftszweiges gleichermassen betrifft, würde das Solidaritätsprinzip, das dem Konzept des Poolings der Risiken zugrunde liegt, aus den Angeln heben, solange die Versicherungsgesellschaften die Risiken all ihrer Versicherungsnehmer gleichzeitig tragen müssten. Dies würde darauf hinauslaufen, dass Versicherungsgesellschaften für Risiken einstehen müssten, welche nicht jenen entsprechen, für welche eine Versicherung abgeschlossen wurde, sondern jene des Staates.

Axa

Wir bedauern die schwierige Situation der Gastrobetriebe und haben deshalb auch Verständnis, dass der Pandemie-Ausschluss aus unterschiedlichen Blickwinkeln kritisch hinterfragt wird.

Wir müssen aber klar festhalten, dass unser Epidemieversicherungsprodukt nie dafür gedacht war und deshalb auch nicht darauf ausgelegt ist, die finanziellen Folgen einer Pandemie zu tragen. Zweck der Epidemieversicherung der AXA ist es, einzelne Betriebe vor den Folgen von Hygieneproblemen und eines örtlich begrenzten Ausbruchs eines Krankheitserregers zu schützen, etwa wenn in einem Restaurant die Kühlung versagt und deshalb Lebensmittel vernichtet werden müssen oder ein verdorbenes Gericht zu Salmonellenvergiftungen führt. Eine Epidemie ist gemäss Definition des BAG als lokal und zeitlich begrenztes Krankheitsgeschehen definiert und damit berechenbar. Eine Pandemie im Gegensatz ist unbegrenzt und damit unberechenbar, was etwas fundamental anderes ist. Pandemien dennoch einzuschliessen, würde die für viele Gastronomiebetriebe wichtige Epidemieversicherung unbezahlbar machen. Pandemien wurden von uns – wie übrigens zum Beispiel auch die Folgen einer Grippe – deshalb von vornherein ausdrücklich ausgeschlossen, was in den Vertragsbedingungen klar und unmissverständlich festgehalten ist.

Helvetia

Helvetia hat eine Vergleichslösung für Schweizer Gastro-Unternehmen erarbeitet, die bei ihr eine Epidemie-Versicherung mit Pandemie-Ausschluss abgeschlossen haben. Mit der Vergleichslösung reagiert Helvetia darauf, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Wirksamkeit des Pandemie-Ausschlusses in der Epidemie-Versicherung gibt: Helvetia erachtet eine Pandemie als ein nur beschränkt versicherbares Risiko und hat daher in der Epidemie-Versicherung dieses Ereignis ausgeschlossen. Besteht keine Versicherungsdeckung, muss Helvetia keine Schäden vergüten. Diese Ansicht wird auch von einem Rechtsgutachten gestützt, das Helvetia bei einer renommierten Anwaltskanzlei hat erstellen lassen. Bis zur Beurteilung des Pandemie-Ausschlusses durch das Bundesgericht herrscht jedoch Unsicherheit über dessen Auslegung. Eine solche Beurteilung dürfte frühestens in ein bis zwei Jahren erfolgen, was in der aktuellen Situation niemandem hilft. Mit der Vergleichslösung will Helvetia umgehend für Sicherheit sorgen und Hand für eine pragmatische Lösung bieten, mit der betroffene Betriebe sofort für ihre Ausfälle aufgrund der zur Eindämmung von Covid-19 verordneten Betriebsschliessungen mittels einer Pauschale entschädigt werden.

Generali

Generali sah sich bei der Lancierung seiner Hygiene-Versicherung im Jahr 2017 nicht im Stande, die Folgen einer Betriebsschliessung beim Auftreten eines systemisches Risiko wie eine weltweite Pandemie zu einer für die Zielkundschaft (Restaurateurs und Hotels) tragbaren Prämie einzuschliessen. Deshalb wurden solche Folgen aus unserer Deckung ausgeschlossen, was in den Vertragsbedingungen ausdrücklich so festgehalten ist. Unseren Kunden wurde für solch ein Risiko demzufolge auch keine Prämie verrechnet.

Angesichts der für uns alle neuen und aussergewöhnlichen Situation stehen wir in verstärktem Kontakt mit unseren Versicherungsnehmenden und sind bemüht, wo immer möglich individuelle Lösungen für deren sehr individuellen Probleme zu finden. Der vom Bundesrat verordnete Lockdown hat je nach Gastrokonzept (Klassische Restaurants, Take Aways etc.) sehr unterschiedliche wirtschaftliche Auswirkungen auf unsere Kundinnen und Kunden. Wir prüfen daher jeden gemeldeten Schadenfall individuell und gehen direkt auf die betroffenen Betriebe zu.