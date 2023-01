Historische Gefechte, besonders brutale Foltermethoden und spektakuläre Belagerungen: Mit diesen Themen haben Sandro Andreatta und Roman Schönenberger auf der Onlineplattform Youtube ihre Nische gefunden. Die beiden Historiker teilen ihr Wissen in Videos und haben damit Erfolg. Die beliebtesten Clips haben mehr als eine Million Aufrufe. Insgesamt sind ihre Videos bereits über vierzig Millionen mal angeschaut worden.

Legende: Seit 2018 erstellen Sandro Andreatta und Roman Schönenberger Internetfilme für Geschichtsinteressierte. YouTube/SandRhoman Geschichte

«Angefangen hat alles in einer Sommernacht 2018», erinnert sich Roman Schönenberger. Damals haben die beiden an der Universität Bern Geschichte studiert. «Es war eine Bieridee. Wir sassen auf einem Garagendach und haben bis in die Nacht hinein überlegt, wie man mit unserem Studium Geld verdienen könnte.»

«Die Recherche und die Umsetzung sind sehr aufwändig»

Daraus entstanden ist der Youtube-Kanal «SandRhoman». Das Ziel: seriöse, aber verständliche und unterhaltsame Videos. Das gelang aber nicht von Anfang an: «Unser erster Versuch war ein Video über die antike Stadt Sparta. Es war viel zu kompliziert und verzettelt», so Sandro Andreatta.

Seither haben die beiden Historiker alle zwei Wochen ein Video erstellt. «Der Youtube-Kanal beansprucht unsere ganze Zeit. Wir sind eigentlich beide voll ausgelastet damit. Die Recherche und die Umsetzung sind sehr aufwändig», erzählt Roman Schönenberger. Denn: Die beiden Historiker setzen in ihren Videos auf animierte Figuren, diese bauen sie zu Collagen zusammen. «Uns war von Beginn weg klar, dass wir in den Videos nur zu hören, aber nicht zu sehen sein sollten.»

Legende: In den Videos erklären die beiden Historiker mithilfe von animierten Figuren beispielsweise Belagerungsstrategien oder römische Essgewohnheiten. YouTube/SandRhoman Geschichte

Anfänglich produzierten Roman Schönenberger und Sandro Andreatta ausschliesslich Videos auf Englisch. «Damit sich der Aufwand auch lohnt, wollen wir möglichst viele Menschen erreichen.» Mittlerweile übersetzen die beiden Historiker ihre Videos auch auf Deutsch und Französisch. «Die Klickzahlen zeigen aber deutlich: Die Nische für unsere Themen ist im englischsprachigen Raum erheblich grösser.»

Monatslohn von 5000 Franken

Wer auf Youtube so viele Aufrufe generiert, verdient auch Geld damit. Roman Schönenberger und Sandro Andreatta können mittlerweile von ihren Videos leben. «Es reicht für ein Studentenleben», präzisiert Roman Schönenberger. «Unser Ziel ist, weiter zu wachsen, damit wir noch etwas mehr verdienen.» Das Ziel: einen Monatslohn von 5000 Franken.

Legende: Dreissig Prozent der Klicks erzielen die beiden Berner Historiker in den USA. Vor allem bei Männern sind ihre Videos beliebt. YouTube/SandRhoman Geschichte

Die beiden Historiker sind optimistisch, dass sie dieses Ziel erreichen können. Ab dem Sommer wollen sich beide nur noch auf den Youtube-Kanal konzentrieren, dann nämlich, haben sie ihr Studium abgeschlossen. «Wir machen diese Videos aus Überzeugung. Darum wollen wir Vollgas geben.»