RSV ist die Abkürzung für Respiratorisches-Synzytial-Virus.

RS-Viren sind weltweit verbreitete Erreger und verursachen im Herbst und Winter viele Erkältungen. Bei Neugeborenen und Kleinkindern können sie zu einer Lungenentzündung und Spitaleinweisungen führen.

Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurden in den Jahren 2016 bis 2021 in der Schweiz pro Jahr zwischen 3000 und 6000 Babys und Kleinkinder wegen des Virus in das Spital eingewiesen.

Die Viren können auch bei Älteren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem schwere Atemwegserkrankungen verursachen und gefährlich werden.

Laut Empfehlung des BAG sollten Säuglinge und Kleinkinder von erkrankten Personen mit Husten und Fieber ferngehalten werden. Personen mit Husten und Fieber sollten möglichst Abstand zu Neugeborenen halten, bis sie wieder gesund sind.