Aufgrund von diversen Bürgerzuschriften erhält Pro Senectute einen Einblick in die Wahrnehmung der momentanen Ausnahmesituation. So werden vermehrt Stimmen laut, wonach sich ein Teil der vornehmend erwerbstätigen Bevölkerung in der Verantwortung fühlt, die ganze Last der Krise alleine schultern zu müssen. Die älteren Mitmenschen würden sich, so heisst es, aus der Pflicht nehmen.

Pro Senectute kann dies so nicht bestätigen und bedauert es, dass dieser Eindruck bei einem Teil der Bevölkerung entsteht. Kein Verständnis haben wir, wenn dieser Vorwurf in ehrverletzender Weise an die Öffentlichkeit getragen wird. Uns ist es daher wichtig, dass Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige wissen, dass wir hier Gegensteuer geben.