Am Wochenende haben Eritrea und Äthiopien ihr nachbarschaftliches Verhältnis in einem Freundschaftsvertrag geregelt. Der seit April amtierende äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte das Ende der jahrzehntelangen Feindschaft beider ostafrikanischer Staaten eingeleitet. Eritrea gehörte bis zu seiner Unabhängigkeit 1993 zu Äthiopien. Fünf Jahre später brach ein Krieg zwischen den beiden Staaten aus, in dem Zehntausende Menschen ums Leben kamen und viele das Land verliessen. Zudem diente der Konflikt der Regierung als Grund, die Bevölkerung in den Nationaldienst zu zwingen. Die Ständeräte diskutierten auch, ob die neue Ausgangslage die Situation in Eritrea verbessern könne. Dazu sagte Sommaruga, dass sich das der Bundesrat sehr wünsche. Solche Veränderungen würden sich nach so langer Zeit allerdings nicht innerhalb von Wochen oder Monaten abzeichnen.