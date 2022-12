Die Gemeinde Spreitenbach sieht das neue Tram als Geschenk, das sie besser mit dem beliebten Arbeitsort Zürich verbindet. Die Gemeinde hat heute rund 12'000 Einwohnerinnen und Einwohner und ein schlechtes Image.

Dieses kommt hauptsächlich daher, dass in den Hochhäusern und Wohnblocks aus den 60er- und 70er-Jahren viele Menschen mit tiefem Einkommen leben. Die Hälfte der Einwohner hat keinen Schweizer Pass.

Dank der Limmattalbahn sollen einkommensstarke Menschen nach Spreitenbach gelockt werden, die in Zürich keine Wohnung mehr finden. In unmittelbarer Nähe zur Bahn entsteht dazu eine Überbauung mit 400 hochwertigen Wohnungen. Dies soll auch dazu führen, dass die älteren Wohnblocks saniert werden, hofft man in Spreitenbach.