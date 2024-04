Per E-Mail teilen

Nach Auszählung der Brief-Stimmen des zweiten Wahlgangs liegt Atici mit 2744 Stimmen vor Urgese.

Dieser Vorsprung reicht im Stadtkanton erfahrungsgemäss.

Das Schlussergebnis mit den Urnen-Stimmen wird ab 18 Uhr erwartet.

Mit der Wahl des 54-jährigen Atici bleiben die Machtverhältnisse in der baselstädtischen Regierung ausgeglichen: Drei SP-Mitglieder stehen zwei Liberalen (LDP) und einem der Mitte-Partei gegenüber, dazwischen regiert eine GLP-Frau.

Atici erhielt nun 24'683 briefliche Stimmen, Luca Urgese 21'939. Hinter Atici standen die links-grünen Parteien, hinter Herausforderer Luca Urgese die bürgerlichen Parteien FDP, LDP, Mitte und SVP. Die Ersatzwahl für die Kantonsregierung war nötig geworden mit der Wahl von Beat Jans (SP) in den Bundesrat.

Legende: Mustafa Atici und seine Frau Cennet freuen sich mit Regierungsrat Kaspar Sutter, links, Regierungsraetin Tanja Soland, vorne rechts, und ihren Anhängern nach den ersten Zwischenresultaten. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Atici ist 54 Jahre alt und war zuvor 16 Jahre Grossrat und vier Jahre Nationalrat. Er hatte in der Türkei eine Ausbildung zum Industrieingenieur abgeschlossen und ist und heute Gastronomie-Unternehmer.

Vorsprung nicht mehr einholbar

Beim ersten Regierungs-Wahlgang vom 3. März war die Stimmbeteiligung bei 55 Prozent der rund 104'000 Stimmberechtigten im Stadtkanton gelegen. Der Anteil brieflicher Stimmen lag mit knapp 96 Prozent im üblichen Rahmen. Entsprechend wurden nur gut 2300 Stimmen in Urnen eingeworfen. Demnach ist nun beim zweiten Wahlgang Aticis Vorsprung von gut 2700 Brief-Stimmen mit Urnen-Stimmen nicht aufzuholen.

Die Wahl ins Regierungspräsidium erfolgt in Basel-Stadt parallel zur Wahl in die Regierung. Conradin Cramer war so gut wie gewählt, als sich Atici nach dem ersten Wahlgang zurückzog. Jetzt im zweiten Wahlgang ist Cramer mit 36'847 Stimmen gewählt worden.