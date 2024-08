Die Parteien finanzieren sich auch über sogenannte Mandatsabgaben. Das heisst, dass zum Beispiel Mitglieder des Parlaments, des Bundesgerichts oder des Bundesrats einen Teil ihrer Einkünfte an die Partei abgeben, der sie angehören.

Auch da gibt es grosse Unterschiede zwischen den Parteien. Von den sieben Bundesrätinnen und Bundesräte müssen die SP-Mitglieder am meisten an die Partei abgeben. So zahlte gemäss EFK-Register letztes Jahr Elisabeth Baume-Schneider 39'000 Franken an die SP und Alain Berset 27'800.

Mit deutlichem Abstand folgen Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis von der FDP mit jeweils 15'000 Franken. Viola Amherd von der Mitte gibt 12'000 Franken an ihre Partei ab. Am wenigsten abgeben müssen die SVP-Bundesräte. Albert Rösti und Guy Parmelin zahlten letztes Jahr je 9'285 an ihre Partei.