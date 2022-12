Elisabeth Baume-Schneider wird in Delsberg empfangen

Die Jurassierinnen und Jurassier haben ihrer frisch gewählten Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider einen herzlichen Empfang bereitet.

Zwischen 1500 und 2000 Personen schwenkten in Delsberg Fahnen, um der Bürgerin von Les Breuleux zuzujubeln.

Elisabeth Baume-Schneider ist die erste Bundesrätin des jüngsten Kantons der Schweiz.

1 / 3 Legende: Elisabeth Baume-Schneider und die scheidende Bundesrätin Simonetta Sommaruga steigen im Bahnhof Delemont aus dem SBB-Sonderzug. KEYSTONE/Anthony Anex 2 / 3 Legende: Die Wahl sei ein Ereignis, auf das der gesamte Jura stolz sei und das seine junge Geschichte präge, teilte die Kantonsregierung mit. Keystone/Anthony Anex 3 / 3 Legende: Die neue Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wird von der jurassischen Bevölkerung bei einem Empfang zu ihren Ehren gefeiert. KEYSTONE/Anthony Anex

Mit dem Extrazug aus Bern kam Elisabeth Baume-Schneider um 14:00 Uhr in Delsberg an. Trotz des nasskalten Wetters hatte sich die Menschenmenge schon vorher an der Avenue de la Gare versammelt. Viele wollten den historischen Moment nicht verpassen.

Rund 800 Kinder standen Spalier, als der offizielle Zug der Gäste vorbeizog, angeführt von der neuen SP-Bundesrätin und der scheidenden Magistratin Simonetta Sommaruga aus Bern.