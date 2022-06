SRF News hat bei mehreren Spitälern nachgefragt, wie sie die Maskenpflicht handhaben.

Universitätsspital Genf: Angesichts der Zunahme von Covid-19-Fällen haben die Genfer Spitäler beschlossen, ab heute Freitag wieder das Tragen von Mundschutz an den Eingängen der Krankenstationen einzuführen. Es ist für das Personal sowie für Besucher und Besucherinnen obligatorisch.



Zuger Kantonsspital: Seit diesem Mittwoch gilt für alle Beteiligten bei direktem Patientenkontakt die Maskenpflicht.



Inselspital Bern: Bei der Insel Gruppe wurde die Maskentragpflicht bei Patientenkontakt (sowohl für Besuchende wie auch für Mitarbeitende) in den letzten Monaten beibehalten – dies in Voraussicht auf die zu erwartende BA.4/5 Welle und zum Schutz der vulnerablen Patientinnen und Patienten. Zusätzlich gilt auch für alle Personen mit Erkältungssymptomen im ganzen Spitalareal eine Maskentragpflicht.



Kantonsspital St. Gallen: Aktuell besteht am Kantonsspital St. Gallen (KSSG) keine Maskenpflicht. Man beobachte die Situation laufend und je nach Entwicklung sind auch am KSSG wieder Massnahmen vorgesehen.



Unispital Zürich: Am USZ besteht wieder eine Maskenpflicht für Mitarbeitende im Patientenkontakt. Patientinnen und Patienten tragen unter anderem eine Maske, sobald Sie den Bettplatz verlassen und bei der Interaktion mit dem USZ Personal. Für Besucherinnen und Besucher gelten folgende Regeln: Maskenpflicht beim direkten Kontakt mit anderen Personen. Bei Erkältungssymptomen sollte man zu Hause bleiben.