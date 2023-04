Es ist der allererste Meistertitel für das Eishockey-Team Genf-Servette. Entsprechend wird dieser auch in Genf von den Fans gefeiert.

Legende: Das Genfer Eishockey-Team wird von seinen euphorischen Fans bejubelt. Keystone/Valentin Flauraud

Tausende von Eishockey-Fans haben am Donnerstagabend das entscheidende 7. Spiel des Playoff-Finals in Genf gemeinsam am Grossbildschirm geschaut. Die Menge in der Fanzone auf dem Parkplatz vor der Genfer Eishalle Les Vernets jubelte, als die Schlusssirene ertönte.

Auch wenn die Genfer immer in Führung lagen, blieb es bis am Schuss spannend. Denn: Kenner wissen, dass die gegnerische Mannschaft aus Biel aus dem Nichts aufdrehen kann.

05:34 Video Sportflash mit der Zusammenfassung von der «Belle» Genf vs. Biel Aus Sportflash vom 28.04.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Ab 18:00 Uhr strömten die Menschen in die Fanzone. Sie wurde in nur wenigen Stunden aufgebaut. Nach der Begeisterung der Bevölkerung für die ausverkaufte Spielserie war der Druck gross, einen Ort zu einzurichten für all jene, die kein Ticket mehr ergattern konnten. Es waren mehrere tausend Personen, die das Spiel draussen verfolgten.

Legende: Pyros waren beim Public Viewing in der Fanzone definitiv keine Mangelware. Keystone/Valentin Flauraud

Bei jedem erzielten Tor zündeten die Fans Rauchbomben. Als das Spiel zu Ende war, wurden Feuerwerkskörper gezündet und Bierbecher in die Menge geworfen. Die Fans waren bereit, die Nacht durchzufeiern.

Trotz aller Emotionen – Polizei erwartet keine Zusammenstösse

Die Genfer Polizei hatte ein Dispositiv aufgestellt, um die festliche und sportliche Meisterfeier zu begleiten. Sie erwartete trotz der Emotionen keine Zusammenstösse zwischen den Fans, wie ein Sprecher der Kantonspolizei sagte. Es waren jedoch viele Beamte vor Ort.