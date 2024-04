T-Shirt, Sonnenbrille und viel Sonnencreme: Von Freitag bis Dienstag wird die 20-Grad-Marke geknackt. Am Samstag erwartet uns mit über 25 Grad sogar der erste Sommertag des Jahres. Simon Eschle von SRF Meteo ordnet die höchst unüblichen Temperaturen im April ein.

Simon Eschle Meteorologe SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Simon Eschle ist Meteorologe bei SRF. Er hat einen Bachelor in Geographie von der Universität Zürich und einen Master in Atmosphären-Wissenschaften von der ETH Zürich. Seit Juni 2022 ist er bei SRF Meteo.

SRF News: Die Schweiz wird am Wochenende in den Sommer katapultiert. Wie ist das meteorologisch möglich?

Simon Eschle: Ab Freitag kommt ein Hochdruckgebiet zu uns. Dieses bringt zum einen warme Luft aus dem Süden, zum anderen sinkt in einem Hochdruckgebiet die Luft ab. Beim Absinken wird die Luft zusammengerückt und erwärmt sich. In den Alpen kommt zudem Föhn auf, der ebenfalls mithilft.

Was ist ein Sommertag? Box aufklappen Box zuklappen Werden mindestens 25 Grad gemessen, spricht man in der Meteorologie von einem Sommertag. Bei mindestens 30 Grad ist die Rede von einem Hitzetag.

Wie warm wird es?

Am Samstag rechnen wir aktuell mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad. Somit würde es verbreitet für einen Sommertag reichen. Es wäre der erste Sommertag in diesem Jahr. Im Süden reicht es wohl knapp nicht für einen Sommertag. Ebenfalls warm ist es in der Höhe: Auf 2000 Metern gibt es am Wochenende um 16 Grad.

Kann man bereits in den Seen baden?

Für die etwas Hartgesottenen geht es schon, sonst sind die Seen eher noch kalt. Die grossen Seen im Norden haben rund 8 Grad. Dies gilt etwa für den Zürichsee, den Bodensee, den Genfersee oder auch den Thunersee. Wärmer ist der Lago di Lugano mit rund 12 Grad.

Legende: Sonnenbaden ist am Wochenende möglich – Wasserbaden hingegen braucht noch Mut. Keystone/WALTER BIERI

Wird es am Abend schnell abkühlen?

Nicht so schnell. Um acht Uhr abends liegen die Temperaturen am Wochenende meist noch über 20 Grad. In den Morgenstunden gibt es Tiefstwerte zwischen 7 und 11 Grad, in den Föhntälern ist es noch wärmer.

Wärme-Rekorde im Frühjahr Box aufklappen Box zuklappen Früheste Sommertage Alpennordseite: 29. März 1920 mit 25.1 Grad in Luzern



30. März 1989 mit 25.2 Grad in Basel Frühester Sommertag Alpensüdseite: 9. März 2000 im Tessin Spätester Sommertag Alpennordseite: 28. Juni 1987 in Bern

Kann es sein, dass uns der Saharastaub die Sommertage vermiest?

Der Saharastaub entscheidet mit, wie verbreitet es einen Sommertag gibt. Am Wochenende kommt eine Ladung Saharastaub zu uns, der den Sonnenschein eintrüben kann. Es ist aber weniger Saharastaub in der Luft als letztes Wochenende. Zudem ist die Luft dieses Mal trockener. Es ist daher noch unsicher, wie stark der Saharastaub die Sonne trübt. Deckt er die Sonne stark ab, werden die Temperaturen nicht so hoch und es wird nicht verbreitet für einen Sommertag reichen. Es wird aber trotzdem warm werden und stellenweise für die 25-Grad-Marke reichen.

Das Gespräch führte Benedikt Widmer.