Bild 1 von 9. Jubel! Nachdem die Schweiz den Sieg gegen Kolumbien im WM-Achtelfinal eintütet, kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Hunderte feiern mitten in der Nacht auf der Strasse bei der Zürcher Hardbrücke.

Bildquelle: Keystone/ CLAUDIO THOMA.

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