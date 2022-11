Die Basler Staatsanwaltschaft hat nach der Tötung eines Taxifahrers einen Tatverdächtigen festgenommen.

Es handelt sich dabei um einen 51-jährigen Schweizer.

Bei dem Vorfall vor einer Woche soll es im Taxi des Getöteten zu einem Streit zwischen dem Fahrer und einer unbekannten Person gekommen sein.

Der Tatverdächtige ist am Mittwoch von der Polizei festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt werde.

Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen die Behörden keine weiteren Angaben machen. Für den 51-Jährigen gelte die Unschuldsvermutung.

Legende: Der genaue Tathergang ist derzeit noch unklar. KEYSTONE/DPA/Frank Rumpenhorst

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Peter Merian-Strasse in Basel. Ein Unbekannter erstach einen 49-jährigen Taxifahrer nach einem Streit in seinem Fahrzeug.

Die Verletzungen waren so gravierend, dass der Taxifahrer trotz Reanimation durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt noch vor Ort starb. Der mutmassliche Täter flüchtete. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hat für die Ermittlung des Täters eine Sonderkommission eingesetzt.