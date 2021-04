Die kurze Medienkonferenz mit Guy Parmelin ist bereits zu Ende. Fazit: Es sind beim Gipfeltreffen keine Fortschritte erzielt worden. Beide Seiten haben offenbar an ihren Forderungen festgehalten. Immerhin bleiben die Verhandlungsführer miteinander in Kontakt – das Rahmenabkommen ist damit also noch nicht endgültig beerdigt.

14:21

Wie geht die Schweiz jetzt vor?

Journalistenfrage: Die Kommission habe gesagt, dass die Tür offen bleibe. Aber auch betont, dass sie nicht ewig Geduld habe. Wie will die Schweiz jetzt vorgehen? Parmelin: «Wir haben gesagt, was unsere Position ist. Wir haben in der Schweiz einen institutionellen Ablauf. Bestimmte Behörden und die Kantone müssen angehört werden. Am Schluss wird der Bundesrat entscheiden.»