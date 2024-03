Die Bundespräsidentin und die EU-Kommissionspräsidentin werden die Verhandlungen in Anwesenheit der Chefunterhändler beider Seiten offiziell eröffnen, wie das VBS mitteilt. Amherd werde auch Maroš Šefčovič treffen, den Vizepräsidenten der EU-Kommission.

Ein Gegenbesuch beim Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis in Bern sei für den Frühsommer vorgesehen, um eine Bestandsaufnahme der Verhandlungen zu machen und die weiteren Arbeiten zu besprechen. Cassis wird am Montag nicht in Brüssel anwesend sein. Er begebe sich ab Sonntag auf eine mehrtägige Reise nach Ostafrika, teilte das EDA mit.