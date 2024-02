Die legendäre Hardrock-Band AC/DC wird diesen Sommer erstmals seit fast acht Jahren wieder auf Tour gehen.

Auf ihrer «Power Up»-Tour wird die Gruppe am 29. Juni auch in der Schweiz auftreten.

Die 47'000 Tickets für das Konzert im Zürcher Stadion Letzigrund waren innerhalb von acht Minuten ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilten.

Kurz nach dem Start des Vorverkaufs waren bereits erste Tickets zu astronomischen Preisen auf Online-Plattformen zu finden. So können für 1500 Franken zwei Sitzplätze im Letzigrund erworben werden, wie der «Blick» berichtet.

Die Australier, die für Rockhymnen wie «Highway To Hell», «Back In Black» oder «Thunderstruck» berühmt sind, kündigten am Montag eine Europa-Tournee von Mai bis August 2024 an und bestätigten damit monatelange Spekulationen. Die Band um den Gitarristen Angus Young (68) spielt auf ihrer «Power Up»-Tour, die nach ihrem letzten Album benannt ist, 21 Konzerte in insgesamt zehn Ländern.