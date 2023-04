Ex-US-Präsident Barack Obama tritt am Samstag in Zürich auf. Die Vorkehrungen zu seinem Schutz bleiben streng geheim.

Obama in Zürich: das grosse Schweigen rund um die Sicherheit

Ex-US-Präsident in der Schweiz

Der erste Auftritt von Barack Obama in der Schweiz stellt die Zürcher Sicherheitsbehörden vor eine grosse Aufgabe. Am Samstag tritt der ehemalige US-Präsident im Zürcher Hallenstadion auf und spricht unter anderem über Kreativität, Leadership und den gesellschaftlichen Wandel. Für die Stadt Zürich als Veranstaltungsort hat die Sicherheit des Demokraten dabei hohe Priorität.

Legende: Ex-US-Präsident Barack Obama tritt am Samstag im Zürcher Hallenstadion auf. Sein Schutz beschäftigt unter anderem die Stadtpolizei Zürich. Keystone/Matt Rourke

Die konkreten Massnahmen unterliegen jedoch strenger Geheimhaltung. Die Stadtpolizei Zürich, die zusammen mit dem amerikanischen Secret Service für den Schutz des Ex-Präsidenten zuständig ist, gibt deshalb nur sehr diskret Auskunft. «Angaben über den Ablauf und die Vorbereitungen zum Einsatz vom Samstagabend im Hallenstadion machen wir aus taktischen Gründen nicht», teilt Polizeisprecherin Judith Hödl schriftlich gegenüber SRF mit.

Der Ablauf des Abends ist durchgeplant

Fest steht, dass auch der US-Geheimdienst eine tragende Rolle in den Sicherheitsvorkehrungen einnimmt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Dienststellen gestalte sich nach einem fest definierten Ablauf, so Hödl weiter. «Der Einsatz wird mit sämtlichen involvierten Sicherheitskräften vorbesprochen und abgemacht, wer welche Rolle während des Einsatzes übernimmt.»

Legende: Neben der Stadtpolizei Zürich kümmert sich auch der amerikanische Secret Service um die Sicherheit des Ex-Präsidenten Barack Obama. Keystone/Matthew Puttney

Weitere Details gibt die Stadtpolizei Zürich nicht bekannt. Auch die Kosten des Polizeieinsatzes bleiben geheim. Judith Hödl betont in diesem Zusammenhang allerdings, dass es zum Grundauftrag der Polizei gehöre, Personen und Sachen adäquat zu schützen. Konkret bedeutet dies, dass der Personenschutz hier genauso zu den polizeilichen Aufgaben gehört wie die Einsätze an einem Fussballspiel oder einer Demonstration.

02:28 Video Aus dem Archiv: Was macht Obama in der Schweiz? Aus Gesichter & Geschichten vom 22.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Noch wortkarger gibt sich das Zürcher Hallenstadion. Man sei angehalten worden, ganz generell keine Auskünfte über den Auftritt von Barack Obama zu geben und ausschliesslich an den Veranstalter zu verweisen, heisst es dort auf Anfrage von SRF.

Dieser hatte in einem Artikel im «Tages-Anzeiger» betont, dass Obamas Besuch in der Schweiz minutiös geplant sei. Veranstalter Nader Korayeim sagte der Zeitung, dass nichts dem Zufall überlassen werde. Es werde sogar die Anzahl Stufen in der Halle gezählt.

Obama füllt das Hallenstadion vermutlich nicht

Die Stadt Zürich ist für Barack Obama ein Halt auf seiner Tour durch Europa. Weitere Veranstaltungen finden auch in Berlin und Amsterdam statt. Der Anlass in Zürich ist derzeit noch nicht ausverkauft. Und die Veranstalter gehen auch davon aus, dass dies so bleiben wird.