Legende: Luxus unter dem Weihnachtsbaum: Schweizer Uhren der gehobenen Preisklasse wurden in die ganze Welt exportiert. Reuters

Nach dem coronabedingten Einbruch des letzten Jahres werden 2021 wieder deutlich mehr Zeitmesser ins Ausland exportiert; auch im Vergleich mit vor der Coronakrise.

Im November wurden Uhren im Wert von 2.17 Milliarden Franken in die ganze Welt verschifft.



Verglichen mit dem Vorjahr ergibt sich ein Plus von 12 Prozent und gegenüber November 2019 ein Zuwachs von knapp 9 Prozent. Dabei seien in Franken gemessen in einem Monat so viele Zeitmesser ausgeführt worden wie zuletzt im Oktober 2014, hält der Uhrenverband fest.



Auch im gesamten bisherigen Jahresverlauf liegen die Uhrenexporte über dem Vorkrisenniveau: Von Januar bis November wurden mit 20.4 Milliarden Franken wertmässig gut 2 Prozent mehr Schweizer Uhren exportiert. Damit rückt sogar der Rekord von 22.3 Milliarden Franken aus dem Jahr 2014 in Griffweite.



Besonders gut werden nach wie vor luxuriöse und damit teure Uhren nachgefragt.