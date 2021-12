Der Fall hatte hohe Wellen geworfen: 2019 wurde in Schaffhausen ein fünfjähriges Mädchen gebüsst, weil es ohne gültiges Billett im Bus unterwegs war. Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» hatte den Fall öffentlich gemacht.

Hintergrund der Busse war eine Bestimmung des öffentlichen Verkehrs, wonach unter Sechsjährige nur dann gratis fahren dürfen, wenn sie von einer mindestens zwölfjährigen Person begleitet werden. Mit dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember ist diese Regelung nun vom Tisch. Kinder unter sechs Jahren fahren nun immer gratis – unabhängig davon, ob sie von einer älteren Person begleitet werden.

Alliance Swisspass: «Regel führte zu Fragen und Unklarheiten»

Bei der Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs, der Alliance Swisspass, heisst es auf Anfrage, die Bestimmung habe immer wieder zu Fragen und Unklarheiten geführt. Sprecher Thomas Ammann sagt: «Aufgrund der Einfachheit und Unkompliziertheit haben wir uns dazu entschieden, dass es für unter Sechsjährige keine unnötigen Auflagen mehr geben soll.»

Dass der Fall aus Schaffhausen massgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen hat, mag Alliance Swisspass so nicht bestätigen: «Selbstverständlich wurde dieser Fall analysiert und innerhalb der Branche diskutiert», sagt Thomas Ammann. Er stehe aber nicht in einem direkten Zusammenhang mit der jetzigen Änderung. Diese sei schon früher diskutiert worden. «Insofern fiel der Fall mitten in die Entscheidungsfindung.»

Weitere Änderungen im ÖV

Mit dem Fahrplanwechsel bzw. in den nächsten Monaten gibt es noch weitere Änderungen im öffentlichen Verkehr. Und nicht alle sind im Sinne der Kundinnen und Kunden: So sind beispielsweise Mehrfahrtenkarten neu nur noch ein Jahr lang gültig, statt wie bisher drei Jahre. «Espresso» berichtete. Weitere Änderungen sind unter anderem: