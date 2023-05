Am Anfang des grössten Straffalls, der im Kanton Thurgau je behandelt worden ist, stand ein Leichenfund. Im November 2010 wurde ein Mann tot in seinem Haus im Weiler Löwenhaus in Kümmertshausen (TG) aufgefunden. Der Mann wurde von zwei Männern überfallen, geknebelt und gefesselt, das Opfer erstickte schliesslich.

Der Fund der Leiche warf Rätsel auf und führte zu weitreichenden Ermittlungen. Das Opfer geriet in Machenschaften einer kriminellen Bande, die Menschenschmuggel und Drogenhandel betrieb. Ein Auftragsmord wurde aber nie nachgewiesen.

Vor Gericht standen schliesslich 14 Angeklagte wegen verschiedener Delikte. Sämtliche Verfahren wurden in einem einzigen Verfahren zusammengefasst: dem Fall Kümmertshausen. Am Ende waren da 500 Ordner mit Untersuchungsakten, 30 verschiedene Anklagepunkte und über 1200 Seiten in einem ersten Urteil mit zwölf Verurteilten.

Der Bandenboss wurde zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt, hinsichtlich der Tötung wurde er aber freigesprochen.

Ein Kronzeuge war der einzige, der in diesem Zusammenhang verurteilt wurde. Dieser zog seine Verurteilung allerdings weiter und wurde vom Vorwurf der Tötung Ende Dezember 2022 freigesprochen.

Wegen Raubs wurde er zu 23 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, ins Gefängnis musste er aber wegen der langen Dauer der Untersuchungshaft nicht.

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels hiess es, dass der «Kronzeuge» wegen eventualvorsätzlicher Tötung durch Unterlassung zu 7.5 Jahre Gefängnis verurteilt wurde. Diese Angaben waren falsch und wurden korrigiert.