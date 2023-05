Bei früheren Fussballspielen wurden die Fans des Gästeteams jeweils mit Bussen auf die Luzerner Allmend gebracht. Dies sei im vorliegenden Fall nicht möglich gewesen, sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Kantonspolizei Luzern. «Rund 1400 Fans aus St. Gallen kamen mit zwei Extrazügen nach Luzern. Eine so grosse Menschenmasse kann die VBL sowohl mit ihren Fahrzeugen als auch personell nicht transportieren. Darum haben wir uns entschieden, den Marsch zu bewilligen.»

Richtig eskaliert ist die Situation erst nach dem Fussballmatch, als die Fans vom Stadion zurück zum Bahnhof marschiert sind. Beim Bundesplatz trafen sie auf das FCL-Fanlokal. Hätte man dieses Aufeinandertreffen nicht verhindern können? Wigger rechtfertigt sich mit der geografischen Lage des Lokals in Nähe zum Bahnhof. «Das Aufeinandertreffen zu verhindern, hätte einen grossen Eingriff in den gesamten öffentlichen Verkehr zur Folge gehabt. Am Samstagabend haben sich zudem viele Passantinnen und Passanten im Gebiet aufgehalten. Darum hat man sich entschieden, die Fans über den schnellsten Weg zum Bahnhof zu führen.»