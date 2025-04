Legende:

Die Stehplätze der FCB-Fans blieben am Ostermontag gegen Yverdon gesperrt. So durften rund 3000 Fans trotz Jahreskarten nicht in die Muttenzerkurve, weil rund 50 Basler Schläger in Zürich auf FCZ-Fans eingeprügelt hatten.

SRF