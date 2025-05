Per E-Mail teilen

Der FC Basel begeistert die Region Basel derzeit wie schon lange nicht mehr. Das Spitzenspiel gegen Servette, das der FCB am Sonntag mit 5:1 für sich entschieden hat, fand vor praktisch ausverkauftem Haus statt. «Was der FCB in dieser Saison leistet, ist schlicht grossartig», sagt der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer.

2017 konnte der FC Basel den letzten Meistertitel feiern. Zuvor waren die Basler regelrecht erfolgsverwöhnt. Die Meisterfeier auf dem Balkon des Stadtcasinos am Barfüsserplatz gehörte zum Saisonabschluss wie der Morgestraich zur Fasnacht.

Und bereits am Sonntag könnte es nach einer langen Durststrecke wieder so weit sein: Der FCB könnte vorzeitig als Schweizer Meister feststehen – und das ausgerechnet an einem spielfreien Tag.

Am Sonntag schon Meister? Box aufklappen Box zuklappen An fünf verschiedenen Daten kommt eine FCB-Meisterparty infrage. Der erste mögliche Termin ist der Sonntag, 11. Mai. Falls der FCB am Samstag gewinnt und Verfolger Servette am Sonntag weniger Punkte holt, steht der FCB schon am Sonntag als Meister fest. Nächster möglicher Termin ist am Mittwoch, 14. Mai, beim Auswärtsspiel gegen Lausanne. Am Donnerstag, 15. Mai, bietet sich eine weitere Möglichkeit für einen Meistertitel «auf dem Sofa». Am Sonntag, 18. Mai, gastiert der FCB in Bern und am Samstag, 24. Mai, findet die letzte Runde der Meisterschaft statt. Der FC Basel trifft zu Hause auf Luzern.

«Man darf nicht vergessen: Es liegt schon fast eine ganze Fan-Generation zwischen dem letzten Titel und jetzt», sagt SRF-Sportredaktor Jeff Baltermia. Heisst: Für viele junge Fans ist dies der erste Titel, den sie bewusst wahrnehmen.

ESC-Jazz und FCB-Feier – passt das?

Entsprechend gross dürfte die Meisterfeier auf dem Barfüsserplatz, der in Basel liebevoll «Barfi» genannt wird, ausfallen. Doch ausgerechnet jetzt findet in der Stadt eine andere grosse Party statt: der Eurovision Song Contest ESC.

Im Rahmen des grössten Musikwettbewerbs der Welt finden just ab Sonntag in der ganzen Stadt zahlreiche Veranstaltungen statt – auch auf dem Barfüsserplatz. Dieser ist Teil des «Eurovision Square». Auf einer Open-Air-Bühne treten regionale Musikgruppen auf. Am «Jazz Day» am Sonntag spielt unter anderem die Pat's Big Band.

Wir finden für alle Seiten eine gute Lösung.

ESC und FCB, geht das zusammen? Ja, heisst es von verschiedenen Seiten. «Wir finden für alle Seiten eine gute Lösung», ist FCB-Mediensprecher Simon Walter überzeugt. Und auch ESC-Mediensprecherin Maja Hartmann sagt: «Wir sind sehr zuversichtlich, dass sowohl Fussballfans als auch ESC-Fans in Basel nebeneinander Platz haben.»

Legende: 2016 noch als Spieler an der Meisterfeier auf dem Balkon beim Barfüsserplatz: der heutige FCB-Präsident David Degen. Keystone / Georgios Kefalas

Man stehe in engem Austausch mit dem FCB, heisst es auch bei der Polizei. Eine Lösung, die von verschiedenen Seiten hinter vorgehaltener Hand ins Spiel gebracht wird: Die spontane und vorgezogene Meisterfeier könnte nicht auf dem Barfüsserplatz, sondern auf dem Marktplatz stattfinden – so wie zuletzt die Cupfeier vor 23 Jahren.

Marktplatz statt «Barfi»?

Damit hätte man zumindest das Problem mit den Massen auf dem Barfüsserplatz gelöst. Beim FC Basel will man sich dazu nicht äussern. Bei der Polizei heisst es, man sei generell vorbereitet auf eine Meisterfeier, die während des ESC über die Bühne geht.

Legende: Pascal Zuberbühler feierte 2002 den Cupsieg des FC Basel zusammen mit den Fans auf dem Marktplatz. Keystone / MARKUS STUECKLIN

Eine weitere Lösung hat indes Antonio Montanaro von der Pat's Big Band, die am Sonntagabend auf dem Barfüsserplatz spielen soll. «Wir schauen, ob wir das eine oder andere Lied im Repertoire haben, das den Fussballfans passen könnte», sagt der Trompeter mit einem Schmunzeln. «Zum Beispiel das Basler Lied, bei dem alle mitsingen können.»

Weitere FCB-Feiern stehen an

Die Chancen stehen indes gut, dass die spontane Meisterfeier auf dem Barfüsser- oder Marktplatz nicht die letzte Feier des FC Basel in dieser Saison sein wird. Die offizielle Meisterfeier fände nach dem letzten Spiel am 24. Mai statt.

Und: Sollte der FCB am 1. Juni im Cupfinal in Bern gegen den FC Biel gewinnen, steht eine weitere lange Nacht an. Der ESC ist dann längstens Geschichte und der «Barfi» gehört spätestens dann wieder voll und ganz den FCB-Fans.