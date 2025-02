Legende: Biodiversität ist im Wald ein besonders wichtiges Thema. KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu

Rund ein Drittel der Schweiz ist Wald. Er liefert Holz, bietet Schutz vor Naturgefahren, dient Menschen als Erholungsraum und leistet einen Beitrag zur Biodiversität.

Besonders waldreich sind der Jura mit 41 Prozent und die Alpensüdseite mit 52 Prozent, so das Bundesamt für Umwelt (Bafu). Die gesamte Waldfläche nehme zu, so das Bafu weiter. Dabei variieren die Flächenveränderungen regional stark. Am stärksten nehme die Waldfläche in den Alpen und auf der Alpensüdseite zu. Die Waldfläche im Mittelland hingegen sei nahezu konstant.