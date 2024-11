Das Dorf Brienz GR muss sich auf einen erneuten Felssturz vorbereiten, wie die Gemeindebehörden mitteilen.

Eine Steinlawine könnte mit über 80 Kilometern pro Stunde das Dorf erreichen.

Möglicherweise müssen die Bewohnerinnen und Bewohner bereits in den kommenden Tagen evakuiert werden.

Die etwa 90 Bewohner von Brienz wurden informiert, dass sie möglicherweise schon in den kommenden Tagen ihre Häuser verlassen müssen und im schlimmsten Fall mehrere Monate lang nicht mehr zurückkehren können. Eine Entscheidung und ein Zeitpunkt für solch einen Schritt wurden noch nicht festgelegt.

«Bereiten sie sich bitte umgehend darauf vor», sagte Pascal Porchet, Leiter des kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz am Samstagabend vor der Betroffenen in Tiefencastel GR. Es solle alles mitgenommen werden, was mit Geld nicht ersetzt werden könne. Es drohe eine Evakuierung von mehreren Monaten.

Legende: Gemeindepräsident Daniel Albertin versuchte die Stimmung zu beruhigen. Keystone/Gian Ehrenzeller

«Wie lange wollen sie uns das noch zumuten?», fragte ein Bewohner von Brienz die Behörden am Samstagabend in Tiefencastel GR. Er lebe mit gepackten Koffern. Man müsse sich vorstellen, was das mit einem mache. Der Gemeindepräsident Daniel Albertin versuchte die Stimmung zu beruhigen: «Sie können auf unsere Solidarität vertrauen.» Er verwies auf den laufenden Bau des 2.3 Kilometer langen Entwässerungsstollens unterhalb des Dorfes. Für 40 Millionen Franken soll er die Landmasse entwässern und so den Druck auf die Rutschungen reduzieren. Die Behörden hätten deshalb den Glauben nicht verloren, die Heimat zu erhalten, so Albertin weiter.

«Die Menschen sind extrem frustriert» Box aufklappen Box zuklappen Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Livia Baettig aus Tiefencastel: «Alle Brienzerinnen und Brienzer müssen temporär wieder ein neues Zuhause suchen; und das wohl für die nächsten Monate. Wer kann, organisiert sich wie beim letzten Mal selbst, mit Freunden oder Bekannten, oder erhält Hilfe bei der Gemeinde. Die Menschen sind extrem frustriert und auch geknickt. Der Gedanke, erneut alles Packen zu müssen, zermürbt sie. Es sind ja nicht nur die Menschen, welche umgesiedelt werden müssen. Auch alle Haus- und Nutztiere brauchen ein neues temporäres Zuhause.

Dennoch musste er sich der Kritik stellen, nicht auf existenzielle Fragen zu antworten. Die Wohnbedingungen seien katastrophal, so ein weiterer Betroffener. Das gesamte Dorf rutscht derzeit mit 2.4 Meter pro Jahr talwärts. Die Häuser seien deshalb teilweise stark beschädigt. Türen würden nicht mehr schliessen, die Kanalisation funktioniere nicht mehr einwandfrei. Dennoch würden erst Totalschäden finanziell entschädigt.

Derzeit bewegt sich das Geröll mit rund 25 Zentimetern pro Tag. Niederschläge oder Felsstürze im Bereich der Schutthalde könnten die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde oder mehr erhöhen, berichtete der Geologe Stefan Schneider den Einwohnern. Solch ein Schuttstrom seit zwar derzeit nicht wahrscheinlich, aber wenn er plötzlich eintrete, seien rechtzeitige Warnungen kaum mehr möglich.

Evakuiert im Mai 2023 Box aufklappen Box zuklappen Brienz GR wurde zuletzt am 12. Mai 2023 evakuiert. Aus dem mächtigen Berghang oberhalb des Dorfes drohten bis zu zwei Millionen Kubikmeter Gestein abzustürzen – mit einem Volumen von 2000 Einfamilienhäusern. In der Nacht auf den 16. Juni 2023 gingen dann 1.2 Millionen Kubikmeter Fels als gewaltiger Schuttstrom ab. Dieser stoppte kurz vor dem Dorf. Anfangs Juli 2023 konnten die Brienzerinnen und Brienzer in ihre Häuser zurückkehren. Mitte März 2024 waren wiederum einige tausend Kubikmeter Felsmaterial oberhalb der Gemeinde abgestürzt. Das Bündner Bergdorf wurde dabei verschont. Weil das Plateau, der mit fünf Millionen Kubikmetern grösste und höchste Teil oberhalb des Dorfes mit 4.3 Metern pro Jahr gegen das Tal rutschte, bildeten sich laufend neue Spalten. Teile der Felswand verloren dadurch Halt und stürzten ab. Zuletzt führten im Mai des laufenden Jahres heftige Niederschläge zudem zu vermehrten Block- und Steinschlägen aus der Rutschung. Für das Dorf bestand laut Behördenangaben damals aber ebenfalls keine Gefahr.

Die 1.2 Millionen Kubikmeter absturzgefährdeten Gesteinsmassen seien im Vergleich zum letzten grossen Ereignis vom Juni 2023 sehr feucht. Deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass sie schneller abrutschen und weiter ins Dorf vordringen könnten. Im Juni letzten Jahres stoppte eine Steinlawine kurz vor dem Dorf.

38:38 Video Aus dem Archiv: Brienz rutscht – Gelingt die Rettung? Aus Einstein vom 12.01.2023. abspielen. Laufzeit 38 Minuten 38 Sekunden.