Die lokale Bevölkerung wurde an einem Informationsanlass am Mittwochabend über die derzeitige Lage aufgeklärt. Die Gefahr für das Dorf bleibt demnach praktisch unverändert. Stefan Schneider, Geologe und Leiter des Frühwarndiensts Brienz, bestätigt, dass die Rutschung seit dem letzten Dreivierteljahr immer schneller wird. Konkret bewege sich das Dorf derzeit 2.4 Meter pro Jahr in Richtung Tal. Einen akut absturzgefährdeten Bereich sehe man trotzdem nicht – die Bewohnerinnen und Bewohner seien sicher. «Aber wegen dieser hohen Geschwindigkeiten müssen wir das sehr genau und engmaschig verfolgen, damit wir rechtzeitig negative Veränderungen sehen und die Gemeinde informieren können», sagt Schneider.

Deswegen bewegt sich der Berg so schnell

Das letzte Jahr war sehr nass. Dieses Wasser sei nun in den geologischen Untergrund eingesickert. «Und eben dieses Wasser wirkt wie ein Schmiermittel auf die Rutschung», erklärt Schneider weiter. Ein Entwässerungsstollen soll dem entgegenwirken. Der Bau sei im Gange, benötige aber auch Zeit und Geduld.

Ausblick auf den Winter

Die Rutschung pflegt sich laut Schneider in der kalten Jahreszeit zu beschleunigen. Auch dieses Jahr müsse man davon ausgehen, dass die Geschwindigkeit nochmals zunimmt. «Wie hoch allerdings, können wir nicht sagen.» Je schneller die Rutschung, desto grösser sei dann die Gefährdung am Berg. Zudem würden Strassen, Leitungen und Häuser darunter leiden.

Die nächsten Jahre

«Wir können nicht ganz ausschliessen, dass ein grosser Schuttstrom oder Bergsturz eintreten könnte», sagt Schneider. Aber man gehe davon aus, dass sich die Lage mit dem Stollenvortrieb verbessern, dass die Rutschung auf ein erträgliches Mass gebremst wird und ein Wohnen im Dorf damit möglich bleibt. «Mit dieser Massnahme der Entwässerungsstollen schauen wir positiv in die Zukunft», so Schneider.