Mehr folgt...

Legende: Blick auf Brienz, am Montag, 3. Juni 2024, in Brienz-Brinzauls. Am 15. Juni 2023 erreichte ein Schuttstrom beinahe das damals evakuierte Dorf. Das Dorf rutscht zudem zu Tale. Heute fanden die ersten Sprengungen im Sondierstollen fuer den Entwaesserungsstollen statt. Dieser soll die Rutschung verlangsamen. Archiv/KEYSTONE/Gian Ehrenzeller