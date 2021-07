Vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels stehen die Autos mittlerweile nur noch auf einer Länge von fünf Kilometern.

Vor drei Stunden war die Fahrzeugkolonne laut TCS noch 14 Kilometer lang.

Bereits am Wochenende hatte sich der Ferienverkehr vor dem Tunnel gestaut.

Auch am Montag geht der Ferienverkehr Richtung Süden weiter: Kurz nach dem Mittag standen die Fahrzeuge vor dem Nordportal des Gotthardtunnels auf einer Länge von 14 Kilometern. Inzwischen verkürzt sich die Autokolonne von Stunde zu Stunde.

Legende: Webcam AfBN

Der TCS meldet vor dem Nordportal des Gotthardstrassentunnels noch fünf Kilometer Stau, was einer Wartezeit von bis zu 55 Minuten entspricht.

Bereits am Samstag hatte sich der Ferienverkehr vor dem Nordportal auf derselben Länge gestaut, vor dem Südportal in Airolo (TI) waren es zehn Kilometer. Am Sonntag waren die Kolonnen etwas kürzer.

Einfahrt in Göschenen gesperrt

Um zu verhindern, dass Automobilistinnen und Automobilisten den Stau umfahren, wurde die Einfahrt in Göschenen (UR) gesperrt. Wer die Autobahn vor dem Stau verlässt, muss deshalb über den Gotthardpass fahren.