Auch in der Gegenrichtung reihten sich am Sonntag Autos an Autos. Zwischen Quinto (TI) und dem Rastplatz Dosierstelle Airolo (TI) registrierte der TCS vier Kilometer Stau. Hier musste mit einem Zeitverlust von bis zu 40 Minuten gerechnet werden.

Bereits am Samstag war es zu Staus am Gotthard gekommen. Am frühen Nachmittag erreichte der Stau vor dem Nordportal eine Länge von 16 Kilometern. Laut der Kantonspolizei Uri kam es wegen des Ausweichverkehrs zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Kantonsstrassen und zu Mehrverkehr in Wohnquartieren in Erstfeld (UR).