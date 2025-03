Viele Städte haben ambitionierte Klimaziele. Nach Basel, mit einem Netto-Null-Ziel per 2037, folgen Zürich, Luzern und Winterthur, die 2040 CO₂-neutral sein wollen. Bern strebt dieses Ziel per 2045 an, Genf und Lausanne auf 2050 hin. National gilt Klimaneutralität per 2050.

Die Investitionen in Fernwärme und Dekarbonisierung in den Städten sind gewaltig: von über 600 Millionen Franken in Basel-Stadt über gut eine Milliarde in Bern bis zu zwei Milliarden in Zürich.