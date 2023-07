Felix Blumer von SRF Meteo erklärte am Samstag die aktuelle Wetterlage in Bitsch. Bis am Sonntagabend sei es sonnig mit Quellwolken, und bis dahin bleibe es auch trocken. «Es herrschen thermische Windsysteme, das bedeutet, dass vor allem am Nachmittag der Wind kräftig vom Tal den Berg hinauf bläst. Man muss mit Böen von bis gegen 60 Kilometer pro Stunde rechnen», sagte Blumer.

«Am Sonntagnachmittag frischt der Wind allgemein auf.» Einerseits komme Föhn auf, anderseits werde der Südwestwind immer stärker, und auch der Talwind trage am Nachmittag zu Sturmböen bei. «Die stärksten Böen dürften im Bereich zwischen 60 und 80 Kilometer pro Stunde liegen.»

Spätestens am Montagmorgen ist laut Blumer mit Regen zu rechnen. Bis am Dienstagabend werde es immer wieder regnen, teilweise begleitet von kräftigen Gewittern. «Ob ein Gewitter das Waldbrandgebiet trifft, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorausgesagt werden.» Insgesamt dürfte es von Montagmorgen bis Dienstagabend 5 bis 30 Millimeter Regen geben.

«Generell kann man sagen, dass der Regen kaum ausreichen wird, um das Problem definitiv zu beseitigen», sagte Blumer. «Auch nach dem Regen muss zumindest mit Glutnestern gerechnet werden.»