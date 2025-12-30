Feuerwerk gerät politisch immer mehr unter Druck. Wer ein grosses Feuerwerk abbrennen will, braucht eine Berechtigung. Doch wer macht überhaupt noch die Ausbildung dazu?

Ausweis für das Zünden von Feuerwerk gefragt wie bisher

In der Wintersession 2025 hat der Nationalrat befürwortet, Feuerwerkskörper ohne visuelle Effekte, die nur Lärm machen, zu verbieten. Dies als Gegenvorschlag zur Feuerwerksinitiative. Sie fordert, dass alle Feuerwerkskörper, die Lärm machen, verboten werden.

Legende: Bundesrat Albert Rösti, Mitte, spricht mit Mitgliedern des Nationalrats nach der Debatte über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» während der Wintersession. (11.12.2025) KEYSTONE/Anthony Anex

Unter Druck sind somit nicht nur Raketen und Böller, sondern auch grosse Feuerwerke wie an Jubiläen, privaten Feiern, zu Silvester oder am 1. August.

2000 Tonnen Feuerwerk in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Gemäss Bundesamt für Polizei Fedpol werden in der Schweiz jedes Jahr zwischen 1000 und 2000 Tonnen Feuerwerkskörper verbraucht. Ein Viertel davon machen die pyrotechnischen Feuerwerkssätze aus, der Rest ist Verpackung aus Holz, Karton, Kunststoffen oder Ton. Durch das Abbrennen entstehen daraus etwa 200 bis 400 Tonnen Feinstaub. Feuerwerke machen damit ein bis zwei Prozent der jährlichen Emissionen aus.

Wer ein grosses Feuerwerk steigen lassen will, benötigt seit 2014 eine Berechtigung. Die «Interessengemeinschaft Feuerwerk» organisiert in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Feuerwehrverband die Kurse und Prüfungen, die es dafür braucht.

Trotz politischem Druck sei die Zahl jener, die die Ausbildung für das Zünden von grossen Feuerwerken machen, über die letzten zehn Jahre immer etwa gleich, sagt Samuel Baumann, Präsident der nationalen Prüfungskommission.

Legende: 1. August 2025 auf dem Thunersee bei Oberhofen. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Jedes Jahr würden rund 60 Personen den «kleinen Ausweis» (FWA) machen. Wer diesen hat, darf im Freien Feuerwerk und Pyrotechnik abbrennen. Aber nur 50 Kilogramm insgesamt.

Tausende mit Berechtigung für Feuerwerke

Fünf bis zehn Personen würden den Kurs für Grossfeuerwerk (FWB) – den «grossen Ausweis» – machen, sagt Baumann. Bei diesen Feuerwerken gilt keine Gewichtsgrenze und was knallt, funkt und funkelt darf elektrisch gezündet werden. Insgesamt, schätzt Baumann, hätten in der Schweiz Tausende eine Berechtigung für Feuerwerk in der Tasche. Sie alle dürfen grosse Feuerwerke steigen lassen.

Legende: Für das Abbrennen eines Zuckerstocks braucht es keinen Ausweis. KEYSTONE/Peter Schneider

«Vom Holzfäller bis zum Rechtsanwalt haben wir alles dabei», sagt Samuel Baumann von der Prüfungskommission. Es kämen Familienväter, Leute aus Vereinen, professionelle Feuerwerksanbieter, aber auch Behörden, also die Polizeiorgane, welche die Gesuche für das Abbrennen eines Feuerwerks prüfen. Jene, die berufsmässig grosse Feuerwerke anbieten würden, machten aber nur einen kleinen Teil davon aus.

Legende: Für eine solche Batterie Feuerwerk braucht es den «grossen» Ausweis. KEYSTONE/Martial Trezzini

Die Handhabung eines Feuerwerk sei wichtig, sagt Samuel Baumann: zum Beispiel wie man eine Batterie korrekt fixiere, wie man sie zündet oder wie man Kabelverbindungen unter den pyrotechnischen Körpern richtig anschliesse. Wichtig sei auch die Sicherheit: Wer ein grosses Feuerwerk steigen lassen wolle, müsse ebenso wissen, wer zu informieren sei und ob Waldabstände eingehalten werden.

So gehen grössere Städte an Silvester mit Feuerwerk um Box aufklappen Box zuklappen Basel erlaubt Silvesterraketen. In einigen besonderen Zonen ist das Zünden jedoch nicht gestattet. Dazu gehören Bereiche um Spitäler oder um den Zoo. Wer dagegen verstösst, dem drohen Geldstrafen. Zürich erlaubt das Abbrennen von Feuerwerk bis sechs Uhr morgens. Aber nicht in Waldgebieten und in deren Nähe. Zürich zündet an Silvester ein grosses Feuerwerk über dem Seebecken. Bern verbietet Feuerwerk in der Innenstadt. An Silvester würden Menschenmengen die Innenstadt fluten. Verletzungen oder Brände könnten die Folge sein. Ausserdem gehört die Berner Innenstadt zum Unesco-Weltkulturerbe. St. Gallen verbietet das Zünden auf dem Klosterplatz. Das alte Bauwerk gilt als Unesco-Weltkulturerbe und sollte als solches besonders geschützt werden. Luzern verbietet Feuerwerk nicht. Die Stadt empfiehlt jedoch, in der Nähe von Spitälern, Bauernhöfen, Scheunen, Tiergehegen, Kornfeldern, Waldrändern und in Menschenansammlungen kein Feuerwerk zu zünden. An Neujahr gibt es in Luzern ein grosses Feuerwerk. Winterthur erlaubt in der Nacht von Silvester auf Neujahr das Abbrennen von lärmigem Feuerwerk.

Laut Samuel Baumann ist Feuerwerk in der Schweiz stark verwurzelt – wegen des Nationalfeiertages und wegen Silvester.

Die Schweiz – ein Feuerwerksland?

Feuerwerk ist in der Schweiz auch seit Jahrhunderten bekannt. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden nachweislich in Bern oder Zürich zu besonderen Anlässen Feuerwerke abgebrannt: bei Festen der Obrigkeiten oder zu Ehren von Gästen.

Ab dem 19. Jahrhundert kommt Feuerwerk immer mehr unters Volk: zum Beispiel bei Dorffesten oder Kirchweihen. Der 1. August wurde 1891 zum ersten Mal offiziell als Nationalfeiertag begangen. Feuerwerk ist seither zu einem festen Bestandteil für viele geworden.

Legende: Der Lärm stört viele: Ein Kind hält sich während eines 1.-August-Feuerwerks in Nyon die Ohren zu. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Samuel Baumann, der oberste Schweizer Feuerwerksprüfer, ist selbst Liebhaber, aber kein professioneller Feuerwerkstechniker. Und auch ihm ist bewusst, dass gerade der Lärm für viele ein Problem ist. Er sagt: «Auch ohne Knall lässt sich ein schönes Feuerwerk abbrennen.»