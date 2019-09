Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich bei der Post registrieren. Mit dem Dienst «Meine Sendungen» kündigt die Post Päckli per SMS oder E-Mail an. So ist man auch informiert, sollte eine Sendung eintreffen, die man nicht selber bestellt hat. Wichtig ist, dass man umgehend reagiert, bevor das Paket zu Hause abgegriffen wird oder anderweitig Ärger droht.