Das verheerende Unwetter im Misox hat nicht nur menschliches Leid verursacht, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Schäden hinterlassen.

Der Kanton Graubünden ergreift nun verschiedene Massnahmen, um die Betroffenen zu unterstützen.

So sprach das Amt für Wirtschaft und Tourismus auf Antrag von Graubünden Ferien rund 40'000 Franken, sagte Regierungsrat Marcus Caduff zu Keystone-SDA.

Das Geld geht an eine touristische Sonderkommunikation zur Abfederung der wirtschaftlichen Schäden in den direkt betroffenen Destinationen entlang der A13.

Zusammen und unter finanzieller Beteiligung der Tourismusorganisationen der Regionen Moesa und Viamala startete Graubünden Ferien eine Kommunikationskampagne, um die touristischen Angebote in den wieder vollständig erreichbaren Gebieten bekannt zu machen.

«Beträchtliche» Einbussen

Denn KMU und touristische Betriebe melden Umsatzeinbussen, und die Schäden am landwirtschaftlichen Kulturland sind laut den Behörden «beträchtlich». Die Folgen für die lokale Wirtschaft, den Tourismus und die Landwirtschaft zeigten einen Monat nach dem schweren Unwetter ein klares Bild, teilte der Kanton Graubünden mit.

Trotzdem sei es noch nicht möglich, alle Schäden zu benennen und alle Kosten zu beziffern. Die verschiedenen Dienststellen seinen aber im Kontakt mit den lokalen Behörden und böten Hand für «rasche und pragmatische» Lösungen, heisst es weiter.

Unterstützung für die Landwirtschaft

Der Kanton betont in der Medienmitteilung weiter, dass die durch das Unwetter entstandenen Schäden an landwirtschaftlichem Kulturland im Talboden des Misox ebenfalls «beträchtlich» seien. Rund 100 Hektaren – also eine Fläche von über 140 Fussballfeldern – können wegen Schlamm, Holz und Geröllmassen nicht bewirtschaftet werden, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht. Zudem wurden Forst- und Güterstrassen beschädigt.

Legende: Ungefähr 150 freiwillige Helfer und Helferinnen kamen am Solidaritätstag zum Aufräumen bei der Räumung von Trümmern auf Wiesen und Feldern sowie in Wohnhäusern in Lostallo im Misox, Graubünden, zusammen. Samuel Golay/Keystone

Aus diesem Grund werde das Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) im Beitragsjahr 2024 auf Kürzungen der Direktzahlung oder Verweigerung von Beiträgen auf den vom Unwetter betroffenen Flächen verzichten, schreibt der Kanton.

Dies treffe einerseits auf Flächen zu, die wegen Materialablagerungen nicht bewirtschaftet oder wegen einer zerstörten Zufahrt nicht erreicht werden können. Andererseits auch auf Sömmerungsbetriebe. Der finanzielle Umfang dieser Massnahme kann derzeit laut Caduff noch nicht detailliert benannt werden.

Zum heutigen Zeitpunkt gehen die Behörden nicht davon aus, dass alle Flächen 2024 rekultiviert werden können. Flächen, die 2025 rekultiviert werden, aber noch nicht bewirtschaftet werden können, erhalten laut Mitteilung 2025 die vollen Beiträge.

Koordinierte Aufräumarbeiten

In diesem Zusammenhang ruft der Kanton die Landwirtinnen und Landwirte auf, nicht selber mit den Aufräumarbeiten zu beginnen und keine Aufträge an Dritte zu erteilen. Die Arbeiten sollen koordiniert durchgeführt werden, damit die grosse Menge an Material korrekt abgetragen und an den dafür vorgesehenen Stellen deponiert werden könne.

Weiter hält der Kanton fest, dass Betriebe, die vom Unwettern und von der Strassensperrung betroffen sind, Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch nehmen könnten. Bislang verzeichnete das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 37 Voranmeldungen – 32 wurden laut Medienmitteilung bewilligt.