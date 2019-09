Die Vorlage des Nationalrats müsse noch in wesentlichen Punkten verbessert werden, wenn die Kantone sie unterstützen sollen, heisst es in der Mitteilung der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK). Insbesondere werde in der Vorlage nicht die ganze Versorgungskette berücksichtigt, also auch die im Pflegeheim und der Spitex erbrachten Leistungen.